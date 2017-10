Das Wetter: In der Nacht im Süden und Westen noch etwas Regen, sonst meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 9 Grad im Westen und 3 Grad im Nordosten.

Morgen meist stark bewölkt und zeitweise etwas Regen bei 10 bis 17 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden und in der Mitte bedeckt und regnerisch, im Süden meist trocken und etwas wärmer. Höchsttemperaturen 13 bis 18 Grad.



So weit die Meldungen.