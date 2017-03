Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Süden und Westen regnerisch, in höheren Lagen Schneefall. Sonst trocken. Tiefstwerte 5 bis null Grad. Morgen überwiegend stark bewölkt mit Schauern, im Osten auch freundliche Abschnitte. 6 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden meist trocken, sonst unbeständig mit Regen und Schnee. Höchstwerte 2 bis 9 Grad.