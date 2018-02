Das Wetter: In der Nacht im Südwesten und Westen dicht bewölkt, nach Nordosten hin oft klar. An der Ostsee Schneeschauer, sonst trocken. Tiefstwerte -5 Grad an der Küste, sonst -7 bis -15 Grad. Morgen im Südwesten stark bewölkt. An der Ostsee leichte Schneeschauer. Sonst vielfach heiter. Minus 7 bis plus 2 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag freundlich. Nur im Südwesten stark bewölkt mit Schneefall. Minus 5 bis plus 3 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.