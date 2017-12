Das Wetter: Am Abend und in der Nacht von Westen her Regen. Sonst bewölkt, aber oft trocken. Minus 5 bis plus 5 Grad. Morgen im Osten und Südosten meist trocken, andernorts dichte Wolken mit etwas Regen, in höheren Lagen als Schnee. 4 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag dicht bewölkt mit Regen- oder Graupelschauern, im Bergland Schnee. An den Küsten teils aufgelockert. 2 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.