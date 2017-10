Das Wetter: In der Nacht im Westen und Norden aufkommende Regenschauer, sonst gering bewölkt oder klar bei Tiefstwerten zwischen 14 und 3 Grad. Am Tage von West nach Ost sich ausbreitender Regen, an der Küste auch Gewitter, nur im äußersten Osten und Südosten noch heiter und trocken. 15 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag stark bewölkt mit schauerartigen Regenfällen, vereinzelt auch Gewitter. Im Tagesverlauf im Nordwesten und Westen Auflockerungen. Kaum geänderte Temperaturen.