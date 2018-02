Das Wetter: Abends und in der kommenden Nacht meist klar, an der Ostsee teils kräftige Schneeschauer. Tiefstwerte im Norden minus 5 bis minus 10, im Süden und in der Mitte bis minus 15, vereinzelt bis minus 20 Grad. Morgen im Nordosten teils kräftige Schneefälle, sonst auch sonnige Abschnitte. Null bis minus 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden und in der Mitte ab und zu Schnee, an der Küste teils kräftiger. Nach Süden hin sonnig. Null bis minus 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.