Das Wetter: Am Abend und in der Nacht meist klar und trocken. An der Ostsee Schneeschauer. Minus fünf bis minus vierzehn Grad. Auch morgen im Nordosten wolkig mit Schneeschauern. Sonst viel Sonne. Temperaturen zwischen minus zwei und plus zwei Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Nordosten teils kräftige Schneefälle, sonst weitgehend trocken. Werte um 0 Grad, im Süden minus 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.