Wetter Nachts nachlassender Regen, 3 bis -5 Grad

Der nächtliche Mond scheint durch die Wolken. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte )

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht nachlassender Regen. Tiefstwerte plus 3 bis minus 5 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt oder Hochnebel, aber trocken. 0 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag, Heiligabend, weiterhin viele Wolken und nur wenige sonnige Abschnitte. Im Norden Schauer möglich, im Süden teilweise anhaltender Regen bei 0 bis 10 Grad.