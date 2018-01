Das Wetter: In der Nacht weitere Schauer, vielerorts als Schnee. Plus vier bis minus drei Grad. Am Tage wechselnd bewölkt mit Regen, Schnee- und Graupelschauern, örtlich auch Gewitter. 2 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag ähnliches Wetter. Schauer, bis in tiefe Lagen als Schnee. Im Südwesten regnet es auch längere Zeit. Auflockerungen am Samstagnachmittag vor allem im Osten. Höchstwerte 1 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.