Das Wetter: Am Abend und in der kommenden Nacht weitere, teils länger andauernde Niederschläge, vielerorts bis in tiefe Lagen als Schnee. In der Nordwesthälfte nachlassender Wind, im Süden und Osten teils noch schwere Sturmböen. Tiefstwerte 4 bis minus 3 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit Regen, Schnee- und Graupelschauern, örtlich auch Gewitter. 2 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag ähnliches Wetter. Höchstwerte 1 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.