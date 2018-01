Das Wetter: In der Nacht breiten sich Niederschläge von Südwesten her weiter nach Westen aus. Anfangs Schnee, später auch gefrierender Regen. Tiefsttemperaturen plus 2 bis minus 6 Grad. Tagsüber breiten sich die Niederschläge weiter nordostwärts aus, im Osten zunächst als Schnee, später als Regen. 0 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Osten und Südosten etwas Regen, sonst trocken. 3 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.