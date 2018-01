Das Wetter: Am Abend und in der Nacht weitere Niederschläge, vor allem im Osten und Süden. Minus vier bis plus fünf Grad. Morgen im Osten und Südosten noch etwas Regen, der aber im Laufe des Tages abklingt. In den restlichen Landesteilen bleibt es trocken. 1 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden bewölkt, sonst freundlich bei 9 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.