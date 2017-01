Wetter Nachts Schneefall und gefrierender Nieselregen. 2 bis -13 Grad.

Winternacht vor dem Kölner DLF-Funkhaus. (Deutschlandradio / Jörg-Christian Schillmöller)

Das Wetter: In der Nacht in der Mitte und im Süden Schneefall, an den Alpen auch länger anhaltend. Sonst örtlich gefrierender Nieselregen, später auflockernde Bewölkung. Tiefstwerte zwischen plus 2 Grad an der Nordseeküste und minus 13 Grad an den Alpen. Am Tage im Süden Schneefall, sonst kaum noch Niederschläge. Minus 3 bis plus 5 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Montag im Süden noch etwas Schnee, sonst wolkig mit Auflockerungen. Im Westen und Norden abends Regen. Höchstwerte 0 bis 6 Grad.