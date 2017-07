Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar. An den Alpen Schauer und Gewitter. Tiefsttemperaturen 14 bis 5 Grad. Morgen vor allem von Westen bis zur Mitte sowie am Alpenrand Schauer und Gewitter. Sonst trocken mit sonnigen Abschnitten. 18 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und in der Mitte wolkig, gebietsweise Regen. Im Süden meist sonnig. 18 bis 25 Grad.