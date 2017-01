Wetter Nachts teils Regen, teils Schnee. +4 bis -3 Grad.

Autos fahren im bayerischen Icking auf einer Bundesstraße durch Schnee und Nebel. (dpa picture alliance /Stephan Jansen)

Das Wetter: In der Nacht weitere Niederschläge, im Norden als Regen oder Schneeregen, im Süden meist als Schnee. Tiefstwerte plus 4 bis minus 3 Grad. Am Tage bewölkt, mit Regen-, Schnee und Graupelschauern. Zwei bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag Regen und Schneefall. Höchstwerte 1 bis 6 Grad.