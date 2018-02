Das Wetter: In der Nacht wolkig oder klar, aber trocken. Im Westen etwas Schneefall. 0 bis -5 Grad, am Alpenrand bis -10 Grad. Am Tage im Nordosten und Osten teilweise sonnig, sonst bewölkt und vereinzelt Schneefall. 0 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag bewölkt mit Regen, Schneeregen oder Schnee bei 2 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.