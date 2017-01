Wetter Nachts verbreitet klar. Minus 1 bis minus 15 Grad.

Joggen im Winter (imago stock&people / xblickwinkel/ McPhotox / LeoxHimslx )

Das Wetter: Am Abend und in der kommenden Nacht verbreitet klar, später gebietsweise Nebel, im Norden örtlich Schneegriesel. Tiefstwerte zwischen minus 1 Grad im Norden und minus 15 im Süden, vereinzelt auch darunter. Morgen im Norden und Westen zeitweise dichte Wolkenfelder, örtlich Nieselregen oder Schneegriesel, vereinzelt auch gefrierender Sprühregen. Im Süden teils neblig-trüb, teils sonnig. Minus 7 bis plus 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden und Osten dicht bewölkt, im Westen und Süden teils heiter, teils neblig-trüb. Örtlich Schneegriesel oder Schnee. Minus 5 bis plus 5 Grad.