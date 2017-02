Wetter Nachts verbreitet Regen 5 bis -3 Grad

Wolken vor dem nachtblauen Himmel über Köln. (picture alliance/dpa/Foto: Maximilian Schönherr)

Das Wetter: In der Nacht verbreitet Regen. Plus 5 bis minus 3 Grad. Am Tage meist dicht bewölkt mit Schauern bei 5 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und Osten etwas Regen, im Westen und Süden zeitweise sonnig. 5 bis 10 Grad.