Das Wetter: In der Nacht im Süden verbreitet Regen, in höheren Lagen Schnee. Sonst nur vereinzelt Schauer bei 4 bis minus 2 Grad. Am Tage an den Alpen Schneefall, sonst Schneeregen- oder Graupelschauer, vereinzelt auch kurze Gewitter. Im Osten und südlich des Mains meist trocken. 4 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag schauerartige Niederschläge, gebietsweise Schneefall. 2 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.