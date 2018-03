Das Wetter: Nachts Regen im Westen, Norden und in der Mitte. Im Nordwesten und Nordosten auch Schneefall möglich. Sonst trocken und teils aufgelockert. Plus 4 bis minus 7 Grad. Am Tag nachlassende Niederschläge, sonst stark bewölkt, nach Süden hin auch sonnige Abschnitte. 3 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag überwiegend bewölkt. Im Nordosten sonnige Abschnitte, im Süden und Osten Regen oder Schnee. 2 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.