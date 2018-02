Das Wetter: In der Nacht im Osten und Süden Niederschläge, teils als Regen, teils als Schnee. Im Norden und Westen meist trocken, örtlich Nebel. Tiefstwerte 4 bis minus 3 Grad. Am Tage an den Alpen und im Vorland neuer Regen, in höheren Lagen auch Schnee. Sonst abklingende Schauer, im Westen und in der Mitte gebietsweise sonnig. 4 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag südlich einer Linie von der Eifel bis zum Vogtland Schnee oder Regen, sonst meist sonnig und trocken. 1 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.