Das Wetter: Nachts vielfach bedeckt mit etwas Regen oder Nieselregen bei 9 bis 5 Grad. Im Süden teils klar, hier minus 4 bis plus 3 Grad. Am Tag sonnige Abschnitte zunächst im Süden, später auch in der Mitte und im Westen. Im Norden bewölkt mit Sprühregen. 6 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag leichte Niederschläge vor allem im Westen und Norden. Im Südosten dagegen häufig trocken. 5 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.