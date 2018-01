Das Wetter: In der Nacht in einem Streifen vom Oberrhein bis nach Brandenburg Regen, sonst meist trocken bei Tiefstwerten zwischen 5 und 1 Grad. Am Tage im Südosten Bayerns sonnig, sonst meist bedeckt und zwischen Rheinland-Pfalz und Brandenburg weiter regnerisch. 5 bis 10 Grad, an den Alpen bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bewölkt, örtlich noch einzelne Schauer, vor allem im Westen häufiger sonnig bei 3 bis 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.