Das Wetter: Nachts von Südwest nach Ost ziehende Gewitter. Sonst weitgehend trocken. Tiefstwerte 20 bis 13 Grad. Morgen im Süden, in der Mitte und im Osten anfangs sonnig, später auch dort teils kräftige Schauer und Gewitter. 22 bis 35 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Mitte und im Norden einzelne Schauer, in der Südhälfte nachmittags und abends teils kräftige Gewitter. Höchstwerte 22 bis 32 Grad.