Das Wetter: In der Nacht vor allem in der Nordhälfte und an den Alpen weitere Schauer und Gewitter, allmählich etwas abschwächend. Tiefstwerte 18 bis 13 Grad. Am Tage heiter bis wolkig, im Tagesverlauf weitere Gewitter. 19 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden stark bewölkt, sonst oft heiter bis wolkig bei 21 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.