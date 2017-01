Wetter Nachts weitere Niederschläge, 2 bis -9 Grad

Winternacht in Köln (Deutschlandradio / Jörg-Christian Schillmöller)

Das Wetter: In der Nacht länger anhaltende Niederschläge mit Verwehungen. Im Bergland sind 20 cm Neuschnee möglich. Tiefstwerte von plus 2 bis -9 Grad. Am Tag im Norden zeitweise sonnig, sonst dichte Bewölkung und Schneefall. Minus 4 bis plus 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag wiederholt Schneeschauer. 0 bis 4 Grad.