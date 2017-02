Wetter Nachts weitere Schauer, teils bis in tiefe Lagen als Schnee. 5 bis 0 Grad.

Dichte Wolken verdecken den Mond. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte )

Das Wetter: In der Nacht in der Mitte und im Süden Schauer, oberhalb von 400 bis 800 Metern Schnee. Vereinzelt auch Gewitter. Tiefstwerte 5 bis 0 Grad. Am Tage von Westen und Südwesten her weiterer Regen, in Hochlagen auch Schnee. 5 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Donnerstag stark bewölkt mit Schauern, im Bergland Graupel oder Schnee. Im Tagesverlauf lässt der Regen im Süden und Westen allmählich nach. Höchstwerte 5 bis 14 Grad.