Das Wetter: In der kommenden Nacht wolkig, aber trocken, im Norden und am Alpenrand mit Auflockerungen und örtlichem Nebel. Tiefsttemperaturen zwischen 11 und 4 Grad. Morgen vielerorts Frühnebel, in der Südhälfte später sonnig. Sonst dicht bewölkt, aber weitgehend trocken. 15 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Samstag nach Auflösung von Nebel und Hochnebel meist freundlich. Nur im Norden dicht bewölkt. 16 bis 22 Grad.