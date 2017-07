Das Wetter: Im Norden und in der Mitte Schauer, im Süden sonnig. Am Abend an den Alpen einzelne Gewitter. 19 bis 24 Grad im Norden, sonst bis 29 Grad. Morgen erst im Norden und Westen, später auch im Süden Schauer und Gewitter bei 22 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Nordosten wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Im Südwesten freundlich, abends auch Gewitter. 22 bis 32 Grad.