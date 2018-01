Das Wetter: Im Süden regnerisch, sonst Regen-, Schnee- und Graupelschauer bei Temperaturen von drei bis zehn Grad. In der Mitte und im Süden starker bis stürmischer Südwestwind. Morgen kaum Wetteränderung. Zwei bis acht Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag weiten sich die Niederschläge auf die Osthälfte aus. Im Norden und in der Mitte orkanartige Böen. Ein Grad an der dänischen Grenze und bis zu 12 Grad am Oberrhein.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.