Das Wetter: Nachts im Norden und in der Mitte stark bewölkt mit Schauern. Im Süden klar oder neblig. Tiefstwerte 11 bis 6 Grad. Am Tag zunächst Regen, später von Norden her Wolkenauflockerungen. Temperaturen 10 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden Schauer, im Süden gebietsweise sonnig. 8 bis 14 Grad.