Wetter Regen und Schnee

Das Deutschlandfunk-Funkhaus bei Nacht. (© Deutschlandradio/Markus Bollen)

Das Wetter: Nachts im Nordwesten und Westen Regen oder Schnee. Im Osten und Süden gebietsweise aufgelockert bewölkt, örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 5 bis minus 5 Grad. Am Tag im Westen weitere Niederschläge, überwiegend als Regen. Im Osten meist trocken. Temperaturen minus 5 bis plus 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch Regen oder Schneefall bei minus 2 bis plus 8 Grad.