Das Wetter: Nachts Ausbreitung des Regens von Westen nach Osten. Örtlich auch Schneefall. Im Westen Schauer und an der Nordsee einzelne Gewitter. Tiefstwerte plus 6 bis minus 4 Grad. Am Tag Schnee- und Regenschauer bei Temperaturen von 3 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Mittwoch bei rasch wechselnder Bewölkung Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer. 2 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.