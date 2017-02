Wetter Regenerisch, nur im Norden trocken

Sonnenuntergang über einer Autobahn (imago/Johannes Koziol)

Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte trocken, in der Südhälfte Regen. Tiefsttemperaturen von 9 bis 2 Grad. Am Tag im Norden etwas Sonne, sonst bedeckt mit Regen. Höchstwerte 7 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch unbeständig, im Norden und in der Mitte länger anhaltender Regen. Südlich der Donau meist trocken. 8 bis 17 Grad.