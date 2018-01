Das Wetter: In der Nacht im Süden länger anhaltende Niederschläge. Sonst Schauer. Nur im Osten bleibt es meist trocken. Plus drei bis minus zwei Grad. Am Tag kaum Wetteränderung. Zwei bis sieben Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Donnerstag verbreitet Regen. Im Norden und in der Mitte orkanartige Böen. Höchstwerte zwischen einem Grad im Norden und zwölf Grad am Oberrhein.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.