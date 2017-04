Das Wetter: In der Nacht im Norden Schauer, im Süden zeitweise Regen, in der Mitte weitgehend trocken. 7 bis null Grad. Am Ostersonntag stark bewölkt mit Schauern, im Nordosten vereinzelt kurze Gewitter mit Graupel. 7 bis 13 Grad bei stark böigem Wind.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Ostermontag wechselhaftes Wetter mit Niederschlägen und kaum Sonnenschein, nur im Norden einige Auflockerungen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 500 Meter. Temperaturen von 6 bis 12 Grad, im höheren Bergland um 3 Grad.