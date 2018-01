Nach dem stürmischen gestrigen Tag haben Meteorologen Entwarnung gegeben.

Anhaltende Regenfälle und Tauwetter könnten aber noch für Probleme sorgen. In mehreren Bundesländern rechnet die Feuerwehr mit steigenden Pegelständen der Flüsse. Polizeistellen berichteten bereits vereinzelt von überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern. Gestern Abend hatte der Deutsche Wetterdienst die Unwetterwarnungen vor Orkan und orkanartigen Böen vorerst aufgehoben. Wegen des Sturmtiefs "Burglind" waren Feuerwehren in vielen Teilen Deutschlands den ganzen Tag im Einsatz gewesen. Auch in Frankreich, Belgien, der Schweiz und den Niederlanden hatte der Sturm für Schäden und Behinderungen gesorgt.

