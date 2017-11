Das Wetter: In der Nacht im Süden teils klar, sonst wechselnd bewölkt, an der Nordsee örtlich Regen. Tiefstwerte 9 bis null, in Alpentälern bis minus 1 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte bewölkt, am Abend etwas Regen. Sonst nach Auflösung von Nebelfeldern heiter bis wolkig und trocken. 8 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag überwiegend stark bewölkt, gebietsweise Regen. 9 bis 15 Grad.