Das Wetter:

Heute früh im Nordosten trocken, sonst verbreitet Schauer und teils kräftige Gewitter. Im Westen und Südwesten auch aufgelockert. 19 bis 25 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag in der Mitte und im Osten etwas Sonne, sonst wolkig und von Westen her neue Schauer und Gewitter. 17 bis 25 Grad.