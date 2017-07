Das Wetter: Wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern. Besonders im Westen und in der Mitte erhöhte Unwettergefahr. 25 bis 31 Grad, in Küstennähe und im höheren Bergland 20 bis 25 Grad.

Morgen wechselnd bis stark bewölkt. Im Norden, Osten und Südosten Schauer und teils kräftige Gewitter, Unwettergefahr vor allem östlich der Elbe. 19 bis 27 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag stark bewölkt, von Westen her neuer, teils gewittriger Regen, in Teilen Mittel- und Ostdeutschlands zeitweise sonnig. 17 bis 25 Grad.