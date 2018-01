Das Wetter: In der kommenden Nacht zunächst abklingende Schauer. Später von Westen aufkommende länger anhaltende Niederschläge, teilweise bis in tiefe Lagen als Schnee. Werte um 3 Grad, örtlich bis -3 Grad. Am Tage weitere Niederschläge. Örtlich starke Sturmböen. Im Norden und Osten bis in tiefe Lagen länger andauernder Schneefall. 2 Grad im Nordosten und bis 12 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Freitag wechselnd wolkig mit Regen, Schnee- und Graupelschauern bei 2 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.