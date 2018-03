Das Wetter: In der kommenden Nacht vom Sauerland bis zur Lausitz Schneefall, im Süden nachlassend. Die Temperaturen sinken bis auf minus 10 Grad, Höchstwerte um zwei Grad. Am Tag häufig Schnee oder Schneeregen. Im Norden auch sonnige Abschnitte. Minus 6 bis plus 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag gering bewölkt oder sonnig, im Süden nachlassender Schneefall. 0 bis 3 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.