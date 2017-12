Das Wetter: Am Abend und in der Nacht wechselnd bis stark bewölkt, vor allem in der Mitte und im Süden Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauer. Temperaturen 4 bis minus 4 Grad. Morgen zunächst meist trocken, später von Westen her neue Niederschläge, anfangs als Schnee. Temperaturen 1 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag verbreitet Regen bei 5 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.