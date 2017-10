Das Wetter: Am Abend und in der Nacht gering bewölkt, nur im Nordwesten Aufzug von Wolkenfeldern. Tiefsttemperaturen 14 bis 3 Grad. Morgen im Süden und in der Mitte teils dichter Nebel, sonst überwiegend sonnig. 18 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden örtlich Regen, im Süden nach teils zäher Nebelauflösung sonnig und trocken bei 15 bis 22 Grad.