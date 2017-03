Das Wetter: Nachts verbreitet klar und trocken. Im Norden dichte Nebel- oder Hochnebelfelder. Tiefstwerte plus 7 bis minus 4 Grad. Am Tag nach Nebelauflösung meist sonnig. Im Tagesverlauf von Westen her Schauer. Temperaturen 15 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden und in der Mitte wechselnd wolkig mit einzelnen Schauern. Im Süden sonnig. 9 bis 21 Grad.