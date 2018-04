Das Wetter: Am Tage sonnig oder nur locker bewölkt, in der Mitte teils wolkig, aber trocken. Im Norden um die 19 Grad, in der Südhälfte bis 30 Grad. Morgen vielerorts heiter bis wolkig. Im Nordwesten vereinzelte Schauer, ebenso an den Alpen und in den Mittelgebirgen. 20 bis 30 Grad, an den Küsten kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem im Osten und Süden noch schauerartige Regenfälle und teils kräftige Gewitter. In den übrigen Gebieten heiter bis wolkig, aber kaum Niederschläge. 13 bis 24 Grad.



So weit die Meldungen!!!

Diese Nachricht wurde am 21.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.