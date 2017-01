Wetter Sonnig oder gering bewölkt

Örtlich Nebel. (dpa picture alliance /Stephan Jansen)

Das Wetter: Verbreitet sonnig oder gering bewölkt, im Süden Nebel. Minus 4 bis plus 5 Grad. Morgen in der Westhälfte wolkig, örtlich etwas Regen. In der Osthälfte gebietsweise sonnig. Höchstwerte minus 5 bis plus 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordwesthälfte stark bewölkt, sonst heiter. Temperaturen minus 2 bis plus 9 Grad.