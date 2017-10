Das Wetter: In der Nacht viele Wolken und gebietsweise Regen. 5 bis 11 Grad. Morgen meist bedeckt, in der Mitte regnerisch. An der Küste kräftige Schauer. Im Süden aufgelockert und meist trocken. 13 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch nur noch wenig Regen. Im Norden und in der Mitte bewölkt, im Süden zum Nachmittag hin heiter. Wieder wärmer bei 14 bis 20 Grad.