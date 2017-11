Das Wetter: Nachts wechselnd bewölkt, in der Südhälfte einzelne Schauer. Tiefstwerte 9 bis 4 Grad. Am Tag meist stark bewölkt, vereinzelte Schauer. Temperaturen 9 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordwesthälfte Wolken mit Regen, in der Südosthälfte heiter bis wolkig und trocken. 8 bis 18 Grad.