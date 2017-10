Das Wetter: In der Nacht verbreitet Regen, vereinzelt Gewitter. Starker Wind, an der Nordseeküste und in den nördlichen und östlichen Mittelgebirgen Orkanböen. 11 bis 5 Grad. Vom Mittag an allmählich nachlassender Wind, wechselnd bewölkt mit Schauern. Im Norden zeitweise sonnig. 8 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd wolkig und meist trocken, im Küstenbereich und im Nordosten sind längere sonnige Abschnitte möglich. 7 bis 13 Grad.